Jetzt noch anmelden Zweiter Spendenlauf in Appen – Teilnehmer starten für den guten Zweck Von Lotta Form | 11.09.2023, 17:21 Uhr 2022 beteiligten sich zahlreiche Familien: der Spendenlauf war ein voller Erfolg. Foto: Gerd Grabau

Am Samstag, 16. September, findet zum zweiten Mal der Appener Spendenlauf statt. Der Erlös geht dieses Jahr an den Verein „Appen musiziert“, sowie an den Veranstalter TuS Appen. Zwischen drei bis neun Kilometer beträgt die Strecke durch die Feldmark.