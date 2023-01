Zygfrid Czarnecki Foto: www.spurensuche-kreis-pinneberg.de/ up-down up-down Tag des Gedenkens Appen: Was erinnert an das NS-Opfer Zygfrid Czarnecki? Von Martin Busche | 27.01.2023, 15:00 Uhr

Am 27. Januar gedenkt Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus. Auch Appen war damals tief braun. Auch in der Gemeinde wurden Verbrechen begangen. Doch wer mehr über das Schicksal von Zygfrid Czarnecki wissen will, muss ins Museum oder in die Archive.