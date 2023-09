Festgottesdienst „Appen musiziert“ Platz für bis zu 1000 Menschen: Appen-musiziert-Gottesdienst in der Rellinger Kirche Von Anna Goldbach | 21.09.2023, 11:00 Uhr Wirken am Gottesdienst mit: Kantor Oliver Schmidt, Frank Kitzing, Pastorin Inga Roetz-Millon, Katrin Witt, Rolf Heidenberger und Pastor Frank Schüler. Foto: Anna Goldbach up-down up-down

Nachdem der Gottesdienst im vergangenen Jahr im Hamburger Michel als Erfolg verbucht werden konnte, geht es in diesem Jahr in die nächste Runde. Diesmal soll in der Rellinger Kirche deutlich gemacht werden: „Keine Gewalt gegen Kinder!“ – nirgendwo – und, wie Initiator Rolf Heidenberger sagt, „erst recht nicht in der Kirche“.