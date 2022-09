Events organisieren und Probleme für Senioren in der Gemeinde benennen: Das sind nur zwei der Dinge, um die sich ein Seniorenbeirat kümmert. Symbolfoto: Symbolbild freepic up-down up-down Diskussion in der Gemeinde Braucht Kummerfeld einen Seniorenbeirat? Von Martin Busche | 14.09.2022, 13:00 Uhr

Sollen die Kummerfelder Senioren einen eigenen Beirat bekommen? Darüber diskutiert der Sozialausschuss in seiner September-Sitzung. Bereits zum zweiten Mal. Was solch ein Beirat bewirken kann, zeigt sich in Appen. Dort macht er jede Menge los.