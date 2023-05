Pastor Frank Schüler (rechts) gab den Vortänzer für die rund 150 Besucher auf dem Schäferhof, dessen 125. Geburtstag auch Petra Mindermann, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie, die den Schäferhof leitet und Propst Thomas Drope mitfeierten. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Feierstunde Schäferhof in Appen: Seit 125 Jahren Hilfe für Menschen am Rande der Gesellschaft Von Bastian Fröhlig | 19.05.2023, 17:30 Uhr

Die Einrichtung in Appen lebe vom Wandel, betonte Propst Thomas Drope am Donnerstag während der Feierstunde. Der Schäferhof sei bis heute eine wichtige Anlaufstelle für Menschen am Rande der Gesellschaft.