Leere Schubladen hat Christoph Schostek, Inhaber der Flora Apotheke Pinneberg, inzwischen einige. Der Lieferengpassan Medikamenten ist auch bei ihm deutlich zu spüren. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Aktion soll Hilfeschrei sein Apotheker im Kreis Pinneberg streiken wegen Lieferengpässen und Bürokratiechaos Von Caroline Warmuth | 09.05.2023, 18:00 Uhr

Unter anderem die Flora Apotheke in Pinneberg blieb am Dienstagvormittag geschlossen. Inhaber Christoph Schostek wollte damit ein Zeichen setzen und Missstände in der Gesundheitspolitik aufzeigen. Auch weitere Apotheken im Kreis haben sich an dem Aktionstag beteiligt.