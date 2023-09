Straße für das Fest gesperrt Apfelfest in Rellingen – zwei Tage Sport, Spiel, Spenden und Musik Von Manu Schmickler | 14.09.2023, 17:26 Uhr Pierre Zacho (hinten, v. l.), Britta Otto, Tim Büsch sowie Karsten Schröder und Claas Neuhoff sind vorbereitet auf das letzte Septemberwochenende und hoffen auf großen Andrang beim Apfelfest Foto: Manu Schmickler up-down up-down

Am letzten Septemberwochenende ist in Rellingen Apfelfest, das ist mittlerweile Gesetz. Ebenso das Bobbycar-Rennen am Sonntag. Warum es dabei Champions League-Pokale zu gewinnen gibt und was sonst noch alles auf dem Programm steht, haben die Organisatoren shz.de vorab erzählt.