Die Feuerwehr Pinneberg war mit 48 Kräften im Einsatz, um den Brand in der Wohnung zu löschen. Foto: Michael Bunk up-down up-down Defekte Gastherme als Ursache? Anwohner melden Explosion: Zwei Verletzte bei Feuer in Pinneberger Mehrfamilienhaus Von Christian Uthoff | 25.01.2023, 23:34 Uhr | Update vor 29 Min.

Die Pinneberger Feuerwehr war am späten Mittwochabend im Osten der Stadt im Einsatz. Dort brannte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Was bisher bekannt ist.