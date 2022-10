Die Halstenbekerin Antje Kaufmann wurde für Ihren viermaligen Sieg im Stadtradeln geehrt. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Sonderpreis für Halstenbeker Radlerin Antje Kaufmann hatte beim Stadtradeln wieder die Nase vorn Von Manu Schmickler | 25.10.2022, 18:19 Uhr

Zum vierten Mal in Folge hat Antje Kaufmann beim Stadtradeln in Halstenbek den Sieg in der Kategorie Damen errungen. Die 83-Jährige bekam deswegen jetzt eine eigene Ehrung und einen Sonderpreis.