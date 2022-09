Die Hilfe der Rellinger Feuerwehr hat am Montagmittag schlimmeres verhindert. Foto: Carsten Rehder up-down up-down Rauchgeruch im Treppenhaus Angebranntes Essen lässt Feuerwehr Rellingen ausrücken Von Felix Poser | 06.09.2022, 15:21 Uhr

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagabend in den Ellerbeker Weg in Rellingen ausgerückt – Nachbarn hatten Brandgeruch bemerkt.