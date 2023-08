In Auwiese Angebranntes Essen auf Herd sorgt in Pinneberg für Einsatz der Feuerwehr Von René Erdbrügger | 09.08.2023, 19:10 Uhr Die Feuerwehr lüftete den Hausflur. Foto: René Erdbrügger up-down up-down

In einer Küche in einem Wohnblock an der Auwiese hat jemand Bratkartoffeln gemacht und vergessen, den Herd abzuschalten. Dann verließ er die Wohnung. Das Essen brannte an.