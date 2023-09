Proklamation Andreas Zippel ist Halstenbeks neuer Schützenkönig Von Manu Schmickler | 05.09.2023, 06:00 Uhr Andreas Zippel ist der neue König der Halstenbeker Schützen. Foto: Manu Schmickler up-down up-down

Am Montagabend ist in Halstenbek das letzte große Schützenfest im Kreis Pinneberg mit einem Höhepunkt zu Ende gegangen: Bei der Proklamation des neuen Schützenkönigs wurde es in diesem Jahr besonders spannend – sogar ein Zirkel musste her.