Landtagspräsidentin Kristina Herbst und Sparkassenpräsident Oliver Storlz überreichten gemeinsam Exemplare des neuen Geschichtsbuch an Wedeler Schulleiter Frank Wolff und Geschichtslehrerin Hanna Lehnung. Foto: Anja Steinbuch up-down up-down NS-Vergangenheit im Norden Premiere in Wedel für neues Geschichtsbuch zur NS-Organisation „Volksgemeinschaft“ Von Anja Steinbuch | 16.11.2022, 18:17 Uhr

Sieben Jahre haben die Autoren an dem Konvolut gearbeitet. 8.000 Exemplare bekommen Schüler in Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellt. Die ersten Bücher wurden jetzt an Oberstufenschüler in Wedel übergeben.