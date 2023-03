Von der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder wir die A23 im Frühjahr 2024 in Fahrtrichtung Norden saniert. Foto: Anja Steinbuch up-down up-down Sanierungsstau An diesen Stellen der A23 im Kreis Pinneberg wird bis 2026 gebaut Von Jonas Altwein | 31.03.2023, 05:00 Uhr

Die Langzeitbaustelle in diesem Jahr in Richtung Hamburg wird nicht die letzte auf der kaputten Autobahn sein. In den nächsten Jahren müssen sich Pendler auf weitere Baustellen zwischen der Hansestadt und Elmshorn einstellen.