Sie wurden von der Neuerung völlig überrascht, die Bürgermeisterin von Tangstedt Henriette Krohn (rechts) und von Kummerfeld Erika Koll und die Bürgermeister von Prisdorf Rolf Schwarz (rechts) und von Borstel-Hohenraden Harm Kähler. FOTO: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Geburtstage im Amt Pinnau Keine Glückwunsche mehr vom Bürgermeister Von Hans-Joachim Kölln | 06.07.2022, 17:00 Uhr

In Tangstedt, Kummerfeld, Prisdorf und Borstel-Hohenraden haben in den vergangenen Jahren alle Menschen, die älter als 75 Jahre alt waren, eine Glückwunschkarte aus dem Rathaus erhalten. Damit ist nun Schluss. Warum, weiß keiner so genau.