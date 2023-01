Gehörten zu den ersten Männern bundesweit, die offiziell heiraten durften: Werner (links) und Wolfgang Duysen aus Pinneberg. Archivfoto: Jan Schönstedt up-down up-down Trauer um Vorreiter der Homo-Ehe Werner Duysen stirbt nach Überfall in Brasilien – sein Ehemann überlebt Von Jan Schönstedt | 19.01.2023, 18:34 Uhr

Werner und Wolfgang Duysen aus Pinneberg waren eines der ersten homosexuellen Ehepaare in Deutschland. In Brasilien fand ihre Liebe ein brutales Ende. Werner Duysen starb nach einem Raubüberfall. Im Gespräch mit shz.de schildert sein Ehemann, was ihm jetzt Kraft gibt.