Ferienzeit ist auch Spielzeit. Dabei muss man gar nicht sonderlich weit wegfahren, um Spannendes zu erleben. In unserer neuen Sommerserie stellt Reporter Hans-Heinrich Reichelt Freizeit- und Spielangebote im Kreis Pinneberg und der Umgebung vor. Heute: Hof Wiedwisch in Kummerfeld.

Streicheln von Alpakas im Kreis Pinneberg

„Wir wünschen uns, dass alle Besucher und Besucherinnen unseren Hof mit einem Lächeln verlassen. Sie sollen ihre Freude mit unseren Tieren haben und die Stunden genießen.“ Worte von Carl Rusch, der mit seiner Frau Dörte Wendorff-Rusch den Hof Wiedwisch in Kummerfeld führt – ein Paradies für Alpakas und all jene, die gern mal Alpakas streicheln und mit ihnen einen Spaziergang unternehmen möchten. Und so ergänzt Dörte Wendorff-Rusch die Worte ihres Mannes:

„Bevor es auf die etwa zweistündige Runde geht, können unsere Besucher die Alpakas auf der Weide kennenlernen, sie auch füttern. Und dann geht’s los.“ Dörte Wendorff-Rusch

Die Hofchefin lacht: „Wichtig für den Marsch sind geeignete Schuhe. Bei Regen natürlich Stiefel, denn Regen hält uns nicht von einem Spaziergang ab. Nur bei Gewitter bleiben die Tiere auf dem Hof.“

1000 Kilometer Anreise für die Alpakas

Haus- und Hofbesuch in Kummerfeld, Waldweg 51: Dort ist der Hof Wiedwisch, ein Holzhaus und viel Platz drumherum, genau gesagt fünf Hektar. Ein Dorado für die Tiere, die hier leben und für die Menschen, die teilweise mehr als 100 Kilometer fahren, um den Alpakas nahe zu sein.

Zwei Dinge sind Carl und Dörte Rusch wichtig. Und sie sagen auch, warum: „Damit niemand enttäuscht wird.“ Dörte Rusch, eine gelernte Bäckerin, die Besucher und Besucherinnen auch mit selbstgebackenen Kuchen bedient, betont: „Wir sind kein Hof, zu dem man einfach kommen und mit den Alpakas spazieren gehen kann. Das können mein Mann und ich nicht schaffen. Deshalb muss man sich bei uns anmelden, das funktioniert ganz reibungslos online. So vergeben wir Termine und können uns dann auch komplett auf unsere Hof- und Hausgäste konzentrieren.“

Altersgrenze hat einen guten Grund

Die zweite entscheidende Voraussetzung nennt Carl Rusch: „Kinder müssen in jedem Fall in Begleitung von Erwachsenen kommen. Und die Jungen und Mädchen müssen mindestens zwölf Jahre alt sein.“ Diese Altersgrenze ist aus der Erfahrung der vergangenen Jahre entstanden. Der Hofchef: „So ein Spaziergang dauert zwei Stunden. Das kann nach einer halben oder nach einer Stunde für die Kleineren durchaus auch mal langweilig werden.

Wenn sie mit ihrer Mama mit drei oder vier Alpakas losgezogen sind, hat die Mutter oder der Vater plötzlich nicht einen, sondern vier Alpakas an der Leine. Und das ist dann ziemlich anstrengend und nervig – nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Tiere, die schon mal störrisch werden können.“ Carl Rusch atmet tief durch, sagt:

„Es tut den Tieren einfach nicht gut, wenn die kleinen Kinder keine Lust mehr haben.“ Carl Rusch

Warum locken Alpakas überhaupt so viele Menschen, Kleine und Große, in ihre Nähe? Warum warten manche auch schon mal länger auf einen Termin auf Hof Wiedwisch, statt einfach spontan in den nächsten geöffneten Tierpark zu gehen? Die Alpakas sind tatsächlich etwas ganz Besonderes.

Sie sehen so süß aus, wie kleine Teddybären. Sie sind sanft, strahlen Ruhe aus, lösen glückliche Gefühle aus, wer in ihrer Nähe ist, vergisst die Alltagssorge. Kinder denken nicht mehr an die Fünf in Mathe und an die Schularbeiten, die sie noch machen müssen.

Die friedvollen Tiere können Patienten helfen

Alpakas werden oftmals unterstützend in therapeutischen Einheiten bei Patienten mit psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen herangezogen. Die friedvollen Tiere helfen den Patienten, Vertrauen zu fassen und zu innerer Ruhe zu finden. Dabei haben sie so unterschiedliche Charaktere. Sie sind sanft und zärtlich, chronisch neugierig und explodieren manchmal vor lauter Lebensfreude. Alpakas sind als Herdentiere zudem wachsam.

Solche Informationen erhalten die Hof-Gäste vor einem Spaziergang von Carl und Dörte Rusch. Denn viele von denen, die Hof Wiedwisch ansteuern, können zwar Alpakas von Ponys oder gar Hühnern unterscheiden, aber viele wissen nicht, wo ihre ursprüngliche Heimat ist. Nämlich in 4000 bis 5000 Meter Höhe auf den Hochebenen der Anden.

