Offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit und des Fahrens unter Alkoholeinfluss hat ein 34-Jähriger am Donnerstag (28. September) einen schweren Unfall auf der A23 bei Pinneberg verursacht. Das teilte die Polizei an der Unfallstelle mit. Der Mann hatte demnach zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Pinneberg-Nord die Kontrolle über sein Auto verloren und war in die Leitplanke gekracht. Er wurde bei dem Aufprall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Zeuge des Einschlags: An dieser Stelle prallte der Opel-Fahrer auf der A23 in die Leitplanke. Foto: Florian Sprenger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Unfall hatte sich gegen 20.30 Uhr auf dem Gebiet von Kummerfeld ereignet. Der 34-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Opel in Richtung Hamburg unterwegs, als er laut Polizei kurz hinter dem Rastplatz Forst Rantzau die Kontrolle verlor und nach rechts gegen die Außenschutzplanke prallte. Anschließend schleuderte der Wagen auf die Fahrbahn zurück und blieb schwer beschädigt entgegengesetzt zur Fahrtrichtung stehen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, um dem auf der A23 verunglückten Autofahrer zu helfen. Foto: Florian Sprenger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Als Polizisten dem Leichtverletzten einem Alkoholtest unterzogen, pustete der Mann einen Wert von 0,62 Promille. Der Autofahrer wird sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen, teilten die Beamten mit.

Feuerwehr Tornesch auf A23 im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Tornesch räumte an der Unfallstelle die Trümmer beiseite. Da das Auto einen Totalschaden erlitt, musste ein Abschleppdienst gerufen werden. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen geleitet werden; es entwickelte sich ein kleiner Stau vor der Unfallstelle.