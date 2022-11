Wie gut ist die Ärzteversorgung im Kreis Pinneberg? Darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Debatte um Praxen Ärzte-Mangel im Kreis Pinneberg – nur eingebildet oder Realität? Von Anja Steinbuch | 11.11.2022, 06:00 Uhr

Ein Augenarzt in Barmstedt? Ein Kardiologe in Uetersen? Nicht in jeder Stadt im Kreis Pinneberg gibt es nach Meinung von shz.de-Leser ausreichend Fachärzte. Fehlen dem Kreis also Mediziner? Das sagen die Kassenärztliche Vereinigung, ein Leser und ein Arzt dazu.