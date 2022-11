Gute Idee wurde umgesetzt: Harald Poppner (links) mit Malene Öster, Kerstin Dudler und Bürgermeister Marc Trampe eröffnen den Pop-Up-Store in Rellingen. Foto: Jessica Müller up-down up-down Abwechslung für Ortskern Ein Modell mit Zukunft: Pop-up-Store in Rellingen eröffnet Von Manu Schmickler | 14.11.2022, 18:00 Uhr

Raum für Ideen: Etwa 100 Quadratmeter in bester Rellinger Ortskernlage sind ab sofort als Pop-up-Store geöffnet. In regelmäßigen Abständen wird von nun an darin das Angebot wechseln. Wer den Anfang macht.