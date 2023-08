Bauarbeiten am Halstenbeker Weg Abbiegeverbot an Rellinger Kirchenstraße gekippt – für sechs Wochen Von Manu Schmickler | 30.08.2023, 18:00 Uhr Das Linksabbiegeverbot an der Kirchenstraße gilt für sechs Wochen nicht. Dennoch dürfen Radfahrer in beide Richtungen fahren. Foto: Manu Schmickler up-down up-down

In den vergangenen Wochen hat die Polizei sie immer wieder erwischt: Falschabbieger an der Kirchenstraße in Rellingen. Jetzt wird das Linksabbiegeverbot aufgehoben– zumindest vorübergehend. Woran das liegt und was die Polizei davon hält.