Termine für Müllabfuhr Ab 2024: Abfallinfo im Kreis Pinneberg kommt nicht mehr per Post Von Anna-Lena Schildt | 11.10.2023, 06:00 Uhr Die Abfallinfo im Kreis Pinneberg gibt es demnächst hauptsächlich digital. Archivfoto: Philipp Dickersbach up-down up-down

Die Abfallinfo mit den Terminen für die Müllabfuhr im Kreis Pinneberg wird bald nicht mehr per Post an alle Haushalte verschickt. Der Kreis will damit Geld und Ressourcen sparen. Bürger sollen auf anderen Wegen an die benötigten Informationen kommen.