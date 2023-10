Der tägliche Stau auf der A23 bei Pinneberg bereitet Auto- und Laster-Fahrern, aber auch Anwohnern im Bereich der Umleitungsstrecken weiter Probleme. Seit Anfang 2023 wird zwischen der Kreisstadt und Hamburg die Fahrbahn saniert; gegen Mitte September erweiterte die Autobahn GmbH die Baustelle bis zur Abfahrt Pinneberg-Süd. Seit dem stehen Autofahrer auf dem Weg in Richtung Hamburg jeden Tag spätestens ab Pinneberg-Nord im Stau. Eine Verbesserung der Situation ist vorerst nicht in Sicht. Im Gegenteil: Im Oktober muss mit noch mehr Einschränkungen auf der A23 gerechnet werden – dann auch bei Elmshorn.

Zusätzlich zur Baustelle zwischen Pinneberg und Hamburg müssen Autofahrer bereits am Montag (2. Oktober) mit Tagesbaustellen in beiden Fahrtrichtungen zwischen Tornesch und Pinneberg-Nord rechnen. Zwischen 9 und 16 Uhr sind demnach laut Autobahn GmbH Asphalt-Untersuchungen für künftige Sanierungsarbeiten geplant. Während der Bohrkernentnahmen werden abwechselnd Fahrstreifen gesperrt.

Wochenend-Sperrungen zwischen Tornesch und Elmshorn

Eine weitere Baustelle kommt ab Freitag (6. Oktober) zwischen Elmshorn und Tornesch hinzu: Für Bauarbeiten wird die A23 dann jeweils pro Wochenende gesperrt. In Richtung Hamburg ist das ab 20.30 Uhr am 6. Oktober bis 5 Uhr am 9. Oktober der Fall. In Richtung Heide wird ab 20.30 Uhr am 13. Oktober bis 5 Uhr am 16. Oktober gearbeitet, teilte die Autobahn GmbH mit. Der Bereich soll in diesem Zeitraum am besten weiträumig über die A7 und die B206 umfahren werden. Für Autofahrer im Kreis Pinneberg wird eine lokale Umleitung über die parallel verlaufende alte B5 ausgeschildert.

Zwischen Tornesch und Elmshorn waren Teile Fahrbahn bereits im November 2022 saniert worden. Jetzt stehen dort weitere Bauarbeiten auf dem Programm. Archivfoto: Christian Uthoff

A23-Anschlussstellen werden gesperrt

Ebenfalls ab Freitag (6. Oktober) sollen die Auf- und Ausfahrten der Anschlussstellen Halstenbek-Krupunder und Halstenbek/Rellingen gesperrt werden. Grund dafür ist weiterhin die Sanierung der Fahrbahn mit sogenanntem Flüsterasphalt von Pinneberg-Süd bis zur Landesgrenze nach Hamburg. Wie bisher schon im südlichen Bauabschnitt rollen die Autos auf einem Fahrstreifen in Richtung Hamburg und auf zwei Fahrstreifen in Richtung Heide, um Rückstaus auf die A7 zu vermeiden.

Polizeisprecher Michael Bergmann sagt zu den Auswirkungen:

„Von Seiten der Polizei kann nur empfohlen werden, den Bereich, gerade im Berufsverkehr, weiträumig zu umfahren, da auch sämtliche Nebenstrecken betroffen sind.“ Michael Bergmann Polizeisprecher

Und weiter: „Zudem sollten die Verkehrsteilnehmer mehr Zeit für ihre Fahrten einplanen und regelmäßig die aktuellen Verkehrsnachrichten verfolgen.“ Das rät auch Christian Merl, Sprecher der Autobahn GmbH: „Folgen Sie den Tipps für die Umleitungsstrecken!“

Merl warnt zugleich davor, auf eigene Faust Schleichwege durch die umliegenden Orte wie Rellingen zu suchen. Dennoch räumt er ein, dass es zu Staus kommt und gibt zu bedenken, dass mit dem derzeitigen Projekt vier Bauvorhaben in einem erledigt werden. Merl:

„Das ist für alle Beteiligten besser, als viermal zu beginnen.“ Christian Merl Sprecher der Autobahn GmbH

Er weist auch auf die Vorteile des offenporigen Asphalts hin, wie der Flüsterasphalt auch genannt wird. Die lärmmindernde Fahrbahndecke bedeute vor allem für die Anwohner entlang der Strecke deutlich weniger Belästigungen.

Ab Pinneberg-Süd steht in Richtung Hamburg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das sorgt für Staus auf der A23. Foto: Yannick Simon

Rellingens Bürgermeister Marc Trampe bedauert im Gespräch mit shz.de, dass die Gemeinde erst sehr kurzfristig über die Umleitungsrouten informiert worden sei, da es auch innerhalb des Ortes verschiedene Baustellen gebe. „Immerhin haben wir erreichen können, dass zumindest nachmittags auf der Hauptstraße beide Spuren befahrbar sind“, so Trampe. Das bringe zumindest eine gewisse Entlastung.

Mehr Informationen: A23-Anschlussstelle gesperrt: Das sind die Umleitungen größer als Größer als Zeichen Verkehrsteilnehmer, die in Halstenbek-Krupunder in Richtung Hamburg auffahren möchten, folgen stattdessen der Umleitung (U1) über die Pinneberger Straße, Oldesloer Straße, den Schleswiger Damm zur Anschlussstelle Schnelsen der A7. Wer in Halstenbek-Krupunder ausfahren möchte, sollte die Anschlussstelle Pinneberg-Mitte nutzen und der Umleitung U1 über die Pinneberger Straße folgen. Verkehrsteilnehmer, die in Halstenbek/Rellingen in Richtung Hamburg auffahren möchten, sollen der Umleitung (U1) über den Halstenbeker Weg zur Pinneberger Straße, Oldesloer Straße und Schleswiger Damm zur A7-Anschlussstelle Schnelsen folgen. Wer in Halstenbek/Rellingen (Fahrtrichtung Hamburg) ausfahren möchte, soll ebenfalls die Anschlussstelle Pinneberg-Mitte nutzen. Von dort geht es über die Umleitung U1 zum Halstenbeker Weg.

Vorerst ist also weiter viel Geduld gefragt. „Erfahrungsgemäß dauert es etwa eine Woche, bis sich das nach einer solchen Umstellung zurecht ruckelt“, meint Christian Merl. Ein Trost: Bis Weihnachten sollen die Bauarbeiten zwischen Pinneberg und Hamburg beendet sein.