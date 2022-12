Der Flüsterasphalt auf der A23 bei Krupunder ist in Richtung Norden bereits fertig. Foto: Anja Steinbuch up-down up-down Freie Fahrt an Weihnachten Ende der A23-Baustellen bei Halstenbek und Elmshorn in Sicht Von Anja Steinbuch | 15.12.2022, 14:00 Uhr

Gute Nerven brauchten Autofahrer in den vergangenen Wochen auf der A23 an zwei Stellen: In Richtung Süden staute sich der Verkehr regelmäßig vor dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest und bei Elmshorn in Richtung Süden. Wie geht es nun weiter?