Wegen Wartungsarbeiten A23-Anschlussstelle Pinneberg-Süd für mehrere Stunden gesperrt Von Anja Steinbuch | 08.08.2023, 14:00 Uhr Aufgrund der Arbeiten am Autobahndreieck Nordwest staut sich regelmäßig der Verkehr auf der A23 in Richtung Süden. Archivfoto: Christian Uthoff

Die A23 in Richtung Hamburg ist auch in diesem Sommer weiter eine Stau-Falle. Das betrifft auch die Umgehungsstraßen. Wegen Wartungsarbeiten wird am Donnerstag vorübergehend die Anschlussstelle Pinneberg Süd gesperrt.