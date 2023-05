In diesem Keller hat es gebrannt. Die Ursache des Feuers ist weiter unbekannt. Archivfoto: René Erdbrügger up-down up-down War es Brandstiftung? 20.000 Euro Schaden nach Kellerbrand in Pinneberg Von René Erdbrügger | 17.05.2023, 16:36 Uhr

Bereits am Freitag der vergangenen Woche ist in der Richard-Köhn-Straße in Pinneberg ein Keller ausgebrannt. Nun ermittelt die Kripo.