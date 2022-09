Drei stolze Gewinnerinnen des diesjährigen Entenrennens: Gabriele Zapf (links) gewinnt ein Damenfahrrad, Joana Roquette einen Füller von Mont Blanc und Lea Stiastny Smart Speaker. Foto: Sophie Laura Martin up-down up-down Rotarier Schenefeld 1900 Enten und 800 Besucher beim Entenrennen auf der Düpenau Von Sophie Laura Martin | 12.09.2022, 17:45 Uhr

Das Entenrennen ist zu einer beliebten Tradition in Schenefeld geworden. Organisiert wurde es auch in diesem Jahr wieder von den Rotariern in Kooperation mit dem Juks. Die Veranstalter sind mehr als zufrieden.