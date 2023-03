Hat viele Ideen und Pläne für Schenefelds Jugend: Der 17-jährige Schüler Malte Faesing. Foto: Sophie Laura Martin up-down up-down Kinder- und Jugendbeirat Malte Faesing (17): Das muss sich in Schenefeld verbessern Von Sophie Laura Martin | 24.03.2023, 14:00 Uhr

Burger und Billard, nächtlicher Sport und eine bessere Infrastruktur: Das sind nur einige der Dinge, die Malte Faesing vom Schenefelder Kinder– und Jugendbeirat in diesem Jahr in Angriff nehmen will.