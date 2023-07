Lena Rehder hat Kaffee kürzlich für sich entdeckt. Seitdem trifft sie sich gerne mit Freunden zum Kaffeetrinken und Schnacken. Die 16-Jährige engagiert sich außerdem im KJB, spielt Tennis und Handball. Foto: privat up-down up-down Lena Rehder im Porträt So denkt eine junge Schenefelderin über Politik, Gen Z, Feminismus und die USA Von Anna Goldbach | 29.07.2023, 07:00 Uhr

Was sie sich von ihrem Auslandsjahr erhofft, was sie politisch verändern möchte und warum die Kritik an der Gen Z nicht immer gerechtfertigt ist, hat Lena Rehder (16) vom Schenefelder Kinder- und Jugendbeirat shz.de erzählt.