Wie viele Wahlberechtigte es im Kreis Pinneberg gibt, steht noch nicht fest. Erst kurz vor der Wahl am 14. Mai wird der Kreis eine konkrete Zahl nennen können. Symbolfoto: Peter Endig/Montage: Uthoff up-down up-down Am 14. Mai 2023 Zahlen, Daten, Fakten: Alles Wichtige zur Kommunalwahl im Kreis Pinneberg Von Anja Steinbuch | 21.04.2023, 18:05 Uhr

In Schleswig-Holstein wählen die Bürger am 14. Mai 2023 in den Gemeinden, Städten und Kreisen neue Parlamente. shz.de steigt jetzt in die Wahlberichterstattung für den Kreis Pinneberg ein.