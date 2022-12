Vertreter der Einrichtungen, der Stadt Schenefeld und der Rotarier bei der symbolischen Scheckübergabe. Foto: Joerg Wilcke up-down up-down Spendenaktion der Rotarier 13.200 Euro beim Entenrennen Schenefeld erschwommen Von Florian Kleist | 12.12.2022, 16:01 Uhr

Am 11. September wurden auf der Düpenau in Schenefeld fast 2000 Enten ins Wasser gelassen. Jetzt haben die Rotariern das Geld an zahlreiche Organisationen übergeben. Immerhin waren mehr als 13.000 Euro zusammengekommen.