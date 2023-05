Sie kämpfen um das Leben der dreijährigen Zwillinge Luca und Mats (mit Mickey-Mouse-Mütze): Hendrik Gelien, Jugendleiter der Spielgemeinschaft BorKum, Onkel Mario Ressel, die Eltern Lisa und Marc Ressel sowie wie Großeltern Eike und Frank Ressel. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Aktion für die DKMS Bei Benefizturnier: 123 neue potenzielle Lebensretter für Zwillinge aus Kummerfeld typisiert Von Bastian Fröhlig | 16.05.2023, 17:00 Uhr

Das Benefizturnier der Spielgemeinschaft BorKum war ein voller Erfolg. 123 Personen haben sich am Sonntag typisieren lassen, um so vielleicht einen genetischen Zwilling für Luca und Mats aus Kummerfeld zu finden. Zudem kamen 6500 Euro an Spenden zusammen.