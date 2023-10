Aufwändig und teuer Geringe Wahlbeteiligung: Sind Bürgermeister-Wahlen noch zeitgemäß? Von Anja Steinbuch | 21.10.2023, 06:00 Uhr Mehr als 30.000 Bürger waren aufgerufen zur Bürgermeisterwahl in Pinneberg. Doch nur 31 Prozent kamen ihrer Bürger-Pflicht nach. Foto: Michael Ruff up-down up-down

Gerade mal 31 Prozent der Wahlberechtigten in Pinneberg gaben bei der Bürgermeisterwahl ihre Stimme ab. Jetzt geht es in die Stichwahl, und es scheint, als würden sich am 29. Oktober noch weniger Bürger beteiligen. Ist eine Direktwahl überhaupt noch zeitgemäß?