Fussball-Regionalliga Nord : Phönix Lübeck verpflichtet einen weiteren Co-Trainer

16. Januar 2022, 09:40 Uhr

Der 1. FC Phönix Lübeck treibt seine Entwicklung voran.

In Lübeck ist er bisher vor allem als Führungsspieler des VfB bekannt. Doch eine schwere Knieverletzung beendete seine Laufbahn als aktiver Spieler. Der 30-jährige Daniel Franziskus schlug die Trainerlaufbahn ein, war zunächst als Scout für den VfB Lübeck im Einsatz, war zuletzt Trainer in der Landesliga Weser-Ems beim SV Grün-Weiß Firrel. Jetzt kehrt er als Co-Trainer nach Lübeck zurück – allerdings als Co-Trainer beim 1. FC Phönix.

Franziskus bildet in Zukunft mit Cheftrainer Oliver Zapel, Co-Trainer Danny Cornelius und Torwarttrainer Andreas Minge das Trainerteam der Regionalligamannschaft. Der neue Co-Trainer lernte das Fußballspielen in der Jugend bei Werder Bremen, spielte unter anderem in der 3. Liga beim SSV Jahn Regensburg.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim 1. FC Phönix Lübeck, ich habe echt Bock auf das Projekt und bin stolz daran teilnehmen zu dürfen“, erläutert der neue Co-Trainer Daniel Franziskus euphorisch. Auch Cheftrainer Oliver Zapel freut sich über die Unterstützung: „Daniel passt perfekt in unser Trainerteam, eine tolle Ergänzung zu Danny Cornelius. Zusammen werden wir den richtigen Weg einschlagen.“