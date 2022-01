Leichtathletik : Pauline Schwarten gewinnt in der Halle zwei Titel

Das Jahr 2021 war für Pauline Schwarten von Verletzungen geprägt. Beim ersten Start 2022 meldete sie sich mit zwei Hallen-Landestiteln über 100 und 200 Meter eindrucksvoll zurück.

Avatar_shz von Harald Klipp

17. Januar 2022, 12:04 Uhr

Das Jahr 2021 war für Pauline Schwarten von Verletzungen geprägt. Beim ersten Start 2022 meldete sie sich mit zwei Hallen-Landestiteln über 100 und 200 Meter eindrucksvoll zurück.

Nach langer Wettkampfpause war Pauline Schwarten vom Polizeisportverein (PSV) Eutin aufgeregt. Doch mit dem ersten Lauf am Sonnabend kehrte die Sicherheit zurück. Sie zog mit der Vorlaufzeit von 7,97 Sekunden als Schnellste in den Endlauf ein, den sie mit 8,01 Sekunden souverän gewann. „Schade das Pauline im Finale nicht so locker lief wie im Vorlauf, denn eigentlich sollte es noch schneller gehen“, sagte PSV-Trainer Michael Wormeck. Am Sonntag sicherte sich Pauline Schwarten über 200 Meter den zweiten Titel.

Markus Schinke

Mika Jokschat ging im Kugelstoßen bei den Männern als Top-Favorit in den Wettkampf. Er wurde dieser Rolle gerecht und gewann mit 14,93 Metern. Vizemeister wurde „Altmeister“ Ralf Mordhorst vom Leichtathletik-Club (LC) Lübeck. Die Bronzemedaille ging an den PSV Eutin. Kjell Jokschat, der noch in der Alterskasse U20 starten darf, stieß die 7,26-KIlogramm-Kugel auf 12,85 Meter und wurde Dritter.

Pauline Schwarten läuft 200 Meter in 25,83 Sekunden

„Das erste 200-Meter-Hallenrennen war für Pauline Schwarten ein Kennenlernen, denn die überhöhten und engen Kurven sind nicht ganz einfach zu laufen“, schildert Michael Wormeck die Besonderheit der Hallenläufe. Im Vorlauf setzte sie sich mit 25,83 Sekunden an die Spitze der Konkurrenz. Zweite war die Hamburgerin Nina Baum mit 25,95 Sekunden.

Man konnte Pauline die Nervosität ansehen, aber sie hat es recht ordentlich gemacht. Michael Wormeck, Leichtathletiktrainer beim PSV Eutin

“, meinte PSV-Trainer Michael Wormeck.

Niklas Sagawe muss in Quarantäne

Dank der lockereren Corona-Vorgaben der Hansestadt Hamburg konnten die Landesmeisterschaften der Leichtathleten der Männer und Frauen sowie der U18-Jugendlichen am Wochenende in der stattfinden. Mehr als 260 Teilnehmer waren am Start, gleichzeitig durften jedoch maximal nur 199 in die Halle sein. Der PSV Eutin hatte vier Athleten gemeldet. Niklas Sagawe musste im Kugelstoßen jedoch kurzfristig passen, da er positiv auf das Corona Virus getestet wurde und sich jetzt in Quarantäne begeben hat. „Er wird vermutlich nicht der letzte sein, den es in unserer Trainingsgruppe erwischen wird“, vermutet Trainer Wormeck.

Die 16-Meter.Marke soll fallen

Der Trainer traut Mika Jokschat noch eine Leistungssteigerung zu, der beim Einstoßen die 16-Meter-Marke übertroffen hatte. Michael Wormeck hofft, dass er auch im Wettkampf über 16 Meter stößt. Die nächste Gelegenheit bieten die norddeutschen Meisterschaften, die Ende Januar in Berlin stattfinden.

Michael Wormeck

Viel Zeit zum verschnaufen bleibt für Pauline Schwarten und Kjell Jokschat nicht, da am nächsten Wochenende die U20-Landesmeisterschaften auf dem Programm stehen. Hier geht Kjell Jokschat als großer Favorit beim Kugelstoßen in den Wetbewerb. Pauline Schwarten wird sich mit dem älteren Jahrgang messen. „Trotzdem sollte es auch hier möglich sein, sich unter die Top 6 über 60 und 200 Meter zu platzieren“, erwartet Wormeck.