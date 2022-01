Fußball-Oberliga Süd : Pascal Lorenz und Jan-Christian Hack bleiben Trainer des SV Preußen Reinfeld

Seit zwei Jahren ist Pascal Lorenz Chefcoach des SV Preußen Reinfeld. Seit Dienstag, 18. Januar 2022, ist klar: Gemeinsam mit Jan-Christian Hack wird der 30-Jährige auch in der Saison 2022/23 den Oberligisten trainieren.

19. Januar 2022, 08:32 Uhr

Seit zwei Jahren ist Pascal Lorenz Chefcoach des SV Preußen Reinfeld. Seit Dienstag, 18. Januar 2022, ist klar: Gemeinsam mit Jan-Christian Hack wird der 30-Jährige auch in der Saison 2022/23 den Oberligisten trainieren.

Der SV Preußen Reinfeld hat frühzeitig für Klarheit gesorgt. Nach dem Trainingsauftakt des Fußball-Oberligisten am Dienstag, 18. Januar 2022, auf dem Kunstrasenplatz des Kronsforder SV überbrachte der neue Spartenleiter Marco Cloppatt der Mannschaft die Botschaft: Pascal Lorenz (30) und Jan-Christian Hack (39) werden auch in der kommenden Saison das Trainerduo bilden. Beide haben ihre Verträge ligaunabhängig um ein weiteres Jahr verlängert – ebenso wie Co-Trainer Dennis Sauer und Betreuer Rainer Bohnstengel.

Uns war wichtig, vor dem Vorbereitungsstart mit Trainerteam und Staff die Verträge zu verlängern. Jetzt gilt es, die komplette Energie auf die Vorbereitung und den Start der Pflichtspiele zu legen. Jan-Henrik Schmidt, Sportlicher Leiter des SV Preußen Reinfeld

Ein guter Tag für Reinfeld

„Das ist ein guter Tag für Reinfeld. Sie leben und lieben den Fußball und ergänzen sich super. Pascal, Jan-Christian und Dennis sind sowohl in der Trainings- als auch in der Gegnervorbereitung sehr akribisch. Alle liefern einen wichtigen Beitrag zu unserer Entwicklung und passen zum Reinfelder Weg“, freut sich Preußen-Kapitän Patrick Ellenberger, dass es in bewährter Konstellation in der Saison 2022/23 am Bischofsteicher Weg weitergeht: „Schön, dass wir außerhalb des Feldes Planungssicherheit haben. Jetzt wollen wir das auch bald bezüglich der Spielklasse haben", so der 31-Jährige.

Schmidt will Zeichen setzen

In der Mannschaft sei die Nachricht der Vertragsverlängerung durchweg positiv aufgenommen worden, bestätigt Ellenberger.

„Es war uns wichtig, dem Team ein klares Zeichen damit zu senden, dass wir von den Trainern so überzeugt sind, dass, egal was passiert, wir den Weg mit ihnen weiter gehen", sagt Jan-Henrik Schmidt, Sportlicher Leiter der Preußen.

Vom Co- zum Cheftrainer

Lorenz erklärt, er habe nie mit dem Gedanken gespielt, den Verein zu verlassen. Der 30-Jährige war zunächst Assistenzcoach von Michael Clausen. Gemeinsam führte das Duo die Stormarner aus der Verbands- in die Oberliga. Als der A-Lizenzinhaber im Januar 2020 aus privaten Gründen das Amt des Cheftrainers aufgeben musste, wurde Lorenz dessen Nachfolger.

Für mich kam nichts anderes in Frage. Es ist schön zu wissen, dass die Verantwortlichen das Vertrauen in uns setzen und den Weg weiterhin gemeinsam mit uns gehen wollen. Pascal Lorenz, Trainer des SV Preußen Reinfeld

„Jetzt können wir uns auf das Ziel Klassenerhalt fokussieren. Wir haben nur vier Wochen, bis es wieder um Punkte geht. Die Zeit wollen wir nutzen, um bestens vorbereitet zu sein“, so der Cheftrainer.

Restart am 12. Februar

Die Stormarner haben gute Chancen, die Meisterrunde und damit den vorzeitigen Klassenerhalt zu erreichen. Als Tabellensiebter beträgt der Rückstand auf Rang vier bei noch zwei Spielen weniger vier Punkte. Am 12. Februar steht das erste Nachholspiel für die Preußen gegen Tabellenschlusslicht PSV Neumünster an.

Erster Test gegen Inter Türkspor

Nach einer intensiven Trainingswoche steht für die Karpfenstädter am Sonntag, 23. Januar, das erste Testspiel auf dem Programm. Um 14 Uhr sind die Stormarner beim Nord-Oberligisten Inter Türkspor Kiel zu Gast.