Lübeck : Parkhaus am Holstentor zu marode – Abriss und Neubau geplant

17. Januar 2022, 09:24 Uhr

Existenz in der Schwebe: Der Zeitplan für die Bauarbeiten hängt aber von einigen Faktoren ab.

Im Grunde sieht man es ihm nicht an – aber die Tage des Parkhauses am Holstentor sind gezählt, das Ende besiegelt. Denn die 1992 erbaute Großgarage unweit des Lübecker Wahrzeichens ist marode. Auch wenn es noch für Parkplatzsuchende geöffnet bleibt:: Betonkrebs wurde bereits vor einigen Jahren diagnostiziert, jedoch durfte das 30 Jahre alte Gebäude an der Possehlstraße unter Auflagen – und nach einer kurzfristigen, wenn auch nicht dauerhaften Sanierung vor drei Jahren – noch weiter geöffnet bleiben.

Der schlechte Zustand des Parkhauses hatte sich bei Untersuchungen zwischen 2017 bis 2019 gezeigt. Die größtmögliche Instandsetzungsvariante hätte etwa zehn Millionen Euro brutto gekostet und hätte das Parkhaus für maximal 20 Jahre gesichert. „Danach wäre voraussichtlich aufgrund des bereits reagierenden AKR (Alkali-Kieselsäure-Reaktion) in den Betonbauteilen die Einstellung des Betriebs erforderlich gewesen“, so Lucas Braun, Sprecher der KWL, die die Mehrzahl der Parkplätze und -häuser in der Hansestadt bewirtschaftet.

Der sogenannte Betonkrebs ist somit auch der größte festgestellte Mangel, der die Wirtschaftlichkeit einer Sanierung verhindert, da man AKR nicht hundertprozentig sanieren kann – das musste Lübeck auch bereits leidvoll bei zahlreichen seiner maroden Brücken erleben. „Zudem bewegt man sich mit zehn Millionen Euro Sanierungskosten ohnehin schon in Kostenregionen eines Neubaus“, konstatierte Braun.

Eine Nutzungsverlängerung ist möglich

Nicht verwunderlich also, dass bereits 2019 beschlossen wurde, das Parkhaus abzureißen und zu ersetzen – zumal zum Betonkrebs auch noch „herkömmliche Mängel“ wie instandzusetzende Beschichtungen und veraltete Technik, die ersetzt werden musste, hinzukamen.

Ende 2024 wird angepeilt

Das neue Parkhaus am Holstentor soll rund 400 Parkplatze bieten – und damit im Grunde so groß sein, wie das bisherige Gebäude, das 387 Parkplätze bietet. Für das Projekt wird die KWL auf dem städtischem Grundstück rund acht Millionen Euro investieren. Ende 2024 soll das Projekt nach derzeitiger Planung abgeschlossen sein, sofern es keine Nutzungsverlängerung für das Bestandsgebäude gibt. „Ausschlaggebend wäre ein positiver Belastungstest im Zusammenhang mit einer Analyse der restlichen, kritischen Bauteile, welche gesichert wurden“, sagte Lucas. Ob es zu einer Verlängerung kommt, entscheidet letztlich die Hansestadt.

Durch die 2019 erfolgten „Sicherungs- und Monitoringmanahmen“, ohne die das Parkhaus bereits Ende Februar 2019 hätte geschlossen werden müssen, kann es „voraussichtlich bis mindestens Ende August 2023 betrieben werden“, schätzt Braun. Sobald eine Schließung erforderlich wird, soll der Abriss und Neubau jedoch zeitnah geschehen. Daher laufen auch bereits Vorbereitungen zur Neubauplanung. „Entsprechende Bedarfsanalysen für die Region bis inklusive mittlere Wallhalbinsel sind bereits vorab erfolgt“, sagte Braun.

