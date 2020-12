24-Jährige eingeklemmt : Zwischen Röbel und Süsel: Frontal-Crash im Überholverbot auf der B76

Eine junge Audifahrerin überholte zwei Autos und knallte mit einem Corsa zusammen. Die Polizei sucht Zeugen.

von Michael Kuhr

28. Dezember 2020, 23:30 Uhr

Röbel/Süsel | Eine 24-jährige Frau ist am Montagabend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B76 zwischen Röbel und Süsel schwer verletzt worden. Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Röbel und Süsel unter der Einsatzleitung von Gemeindewehrführer Rolf Müller die junge Frau in Höhe des Kuhlbuscher Berges aus ihrem Opel-Corsa befreit hatten wurde die Verunfallte mit dem Rettungwagen in die Uniklinik Lübeck gebracht.

Der 24-Jährigen, die mit ihrem Opel-Corsa von Eutin in Richtung Süsel fuhr, war genau auf der Kuppel des Kuhlbuscher Berges ein mit drei jungen Leuten besetzter Audi-Avant aus Mecklenburg-Vorpommern entgegenkommen – allerdings im Überholvorgang und damit auf der ihrer Spur.

Beide Fahrerinnen hatten offenbar versucht, einen Zusammenstoß zu vermeiden und knallten doch an den jeweils linken Frontpartien ihrer Fahrzeuge aneinander. So kam es zum heftigen Frontal-Crash. Dabei wurde der leichte Corsa nach einer Drehung in den Graben geschleudert. Der Audi kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Audi-Fahrerin erlitt einen Schock, ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Audi hat zwei Fahrzeuge überholt

Nach Rekonstruktionen der Polizei und Zeugenangaben vor Ort hatte der ebenfalls von einer jungen Frau gelenkte Audi kurz vor dem Zusammenstoß zwei andere Fahrzeuge überholt. Wegen der Bergkuppe und der fehlenden Sicht nach vorn ist dort allerdings ein Überholverbot eingerichtet.

Mit erheblicher Kraftanstrengung wurde die 24-jährige Eingeklemmte aus ihrem Fahrzeug befreit. Der Opel-Corsa war nach dem Zusammenstoß in den tiefen Graben geschleudert worden. Er blieb dort zum Glück auf den Rädern stehen. Mit Leitern und einer Kette von Feuerwehrleuten wurde die Frau nach der Befreiung und ärztlichen Erstversorgung aus ihrem Wrack befreit.

Nur ein Überholter hielt an

Die Polizei ist jetzt noch auf der Suche nach ganz bestimmten Zeugen des Unfalls. Der Audi hatte kurz vor dem Unfall zwei Fahrzeuge überholt. Davon war aber nur ein Autofahrer angehalten und stand der Polizei als Zeuge des Unfallherganges zur Verfügung. Die Polizei würde sich aber auch gern mit den zweiten Überholten unterhalten und bittet den Fahrer oder die Fahrerin sich bei der Polizei in Eutin (Telefon 04521/8010) zu melden.