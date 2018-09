Eutin : Zwischen OP und Gips-Arm

Besondere Einblicke: Die Sana-Klinik öffnete am Samstag für vier Stunden ihre Türen für die „Klinik zum Anfassen“ .

30. September 2018, 17:00 Uhr

Wer selbst einmal mit dem Endoskop im echten OP-Saal einem Teddy den unechten Blinddarm rausoperiert hat, bekommt spätestens dann Hochachtung vor dem Arbeitsalltag der Ärzte. Die Eutiner Sana-Klinik hatte ihre Türen geöffnet für die „Klinik zum Anfassen“. Beeindruckte Besucher stellten fest: „Es gibt auch richtig vergnügliche Tage in einem Krankenhaus.“

Der neue Geschäftsführer der Sana-Kliniken Ostholstein, Florian Glück, bedauerte in seiner Begrüßung im Beisein von Bürgervorsteher Dieter Holst, dass die Eutiner Klinik in der vergangenen Zeit mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht habe. Für eine Sanierung seien jetzt die Weichen gestellt. Mehr wollte der Geschäftsführer dazu nicht sagen und betonte, dass trotz alledem „tagtäglich hervorragende ärztliche und pflegerische Arbeit in diesem Haus geleistet werde“ – teilweise unter erschwerten Bedingungen. Für diesen Einsatz dankte Glück den Mitarbeitern. Mit dem Tag der offenen Tür wolle man von zehn bis 14 Uhr über die Kompetenz der Klinik informieren. Großes Lob vom Chef gab es für die Organisatoren der „Klinik zum Anfassen“, die in kürzester Vorbereitungszeit einen erkennntnisreichen Rundgang durch die Klinik mit vielen verschiedenen Stationen angelegt hätten.

Besucher erhielten an diesem Tag von der Ärzteschaft und dem Pflegepersonal Einblicke in Bereiche, die sonst nur Patienten im Ernstfall vorbehalten sind. OP-Saal, Intensivstation, Herzkatheterlabor wurden unter anderem vorgestellt. Vieles konnte dabei selbst ausprobiert werden. Den Teddy operieren, einen Dummy intubieren, sonografieren oder sich den Arm eingipsen lassen, alles war möglich. Interessierte erfuhren viel über die Kunst des Betäubens in der Anästhesie, über minimale Gelenk-Eingriffe oder Gefäßchirurgie.

Wie beschwerlich „eingerostete“ Gelenke, verlorene Feinmotorik und nachlassende Sinneswahrnehmung für alte Menschen sein können, das erlebten Freiwillige, die versuchten, im Anzug des „Age Man“ Treppen zu steigen oder ein Glas Wasser einzuschenken. Seh-, Hör- und Bewegungsvermögen wurden dabei mithilfe von Brille, Ohrschützern und Gewichtsweste sowie Manschetten an den Gelenken stark eingeschränkt. Sam Fitzwater, australischer Austauschschüler und zu Gast in der Familie des medizinischen Direktors, Dr. Peter Kraemer, quälte sich in dem Anzug einige Stufen hoch. Das sei sehr schwierig und ermüdend gewesen, meinte der 15-Jährige anschließend.

In Fachvorträgen gaben Ärzte wertvolle Gesundheitstipps und berichteten über neue Ansätze in der Medizin. Das Eutiner Hebammen-Team stellte sich vor, Pflegeschüler erzählten vom Lernpensum in der Krankenpflegeschule und Vertreter der Rettungsdienste von ihren Einsätzen. Ein Gehhilfenparcours und Live-Musik der Band „Duo Magnolia“ rundeten die vier intensiven Stunden ab. Auftritte des Klinik-Clowns, Kinderschminken, die Hüpfburg vor dem Eingang und eine Grillstation gehörten zum weiteren Unterhaltungsprogramm.

Und bei der „Operation Bär“ traf die Leitende Oberärztin Dr. Anne Barrot auf zahlreiche Talente, die sich als sehr geschickt beim Entfernen des Wurmfortsatzes in Form einer Süßigkeit erwiesen. „Die könnten hier alle gleich anfangen“, meinte sie im Scherz und ergänzte im Ernst: „Wir suchen immer Nachwuchs.“ Übrigens: Der Teddy hat alles gut überstanden.