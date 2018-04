„Zwiebelbecher“ sorgt für neue Anpflanzungen

von Michael Kuhr

Nach 2016 und 2017 ist in dritter Auflage der neue Plöner Zwiebelbecher 2018 erschienen. Die Initiative Schönes Plön (ISP) hat 100 Stück des Porzellanbechers mit Plön-Motiv herstellen lassen und plant vom Verkaufserlös eine weitere Blumenzwiebel-Pflanzaktion an der Fegetasche.

Vorsitzender Raimund Paugstadt und Beisitzerin Dr. Birgit Böhnke präsentierten den neuen Becher, der ebenso wie seine Vorgänger von Elke Hansen mit Plön-Motiven bemalt wurde. Diesmal wählte die Künstlerin als Innenmotiv einen Tulpenstrauß. Außen eine Stadtansicht von der Seeseite mit Ufer, Frosch, Libelle, Schilf und Schloss.

„Wenn wir den Becher gut verkaufen ist das ein Anreiz, weiterzumachen“, erklärte Böhnke. Die Firma Könitz aus Thüringen habe den spülmaschinenfesten Becher in kleiner Sonderauflage zu rund sieben Euro pro Stück hergestellt. Der Reinerlös aus dem Verkauf geht als Spende an die ISP. Davon werde der Verein nach Paugstadts Worten 20 000 Krokusse-, Narzissen- und Tulpenzwiebeln kaufen und am Grünstreifen Parkplatz Fegetasche im September das blau-gelb-rote Blumenband von den Kopfenden zur Mitte hin weiter fortsetzen. 2019, wenn weitere 10 000 Zwiebeln in die Erde kommen, habe der Verein das Ziel erreicht, insgesamt 100 000 Blumenzwiebeln verpflanzt zu haben. Pro Stück kostet der Plöner Zwiebelbecher 18,90 Euro.

Der offizielle Verkauf des Zwiebelbechers beginnt am Freitag, 20. April, ab 10 Uhr in der Twietendeel in der Lange Straße 14. Von 10 bis 12 Uhr wird auch der Vorstand der ISP vor Ort sein und Fragen und Anregungen aufnehmen.