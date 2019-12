Resthof am Bruhnskoppeler Weg in Malkwitz : Zweiter Anlauf für Zwangsversteigerung von „Hof Mondsee“

Der Verkehrswert liegt bei gut 800.000 Euro, bei der ersten Versteigerung hatte ein Paar 420.000 Euro geboten.

Avatar_shz von Bernd Schröder

03. Dezember 2019, 15:16 Uhr

Eutin/Malkwitz | Die Zwangsversteigerung von „Hof Mondsee“ (Bruhnskoppeler Weg 45) in Malkwitz wird voraussichtlich wiederholt. Als neuen Termin hat das Eutiner Amtsgericht Montag, 24. Februar, angesetzt. Die Versteigerung beginnt um 9 Uhr in Saal C.

Mitte September hatte ein junges Paar aus dem Emsland 420.000 Euro für den Resthof geboten. Es war jedoch nicht zu einem Zuschlag gekommen, da der Eigentümer und der Mieter diverse Anträge gestellt hatten, über die teils nicht unmittelbar entschieden wurde. Mittlerweile abgelehnt wurde ein Befangenheitsantrag gegen die Rechtspflegerin, die das Verfahren leitet. Dennoch sei die Zwangsversteigerung jetzt „aus verfahrenstechnischen Gründen“ neu angesetzt worden, hieß es aus dem Amtsgericht.

Betreiberin des Verfahrens ist die Hamburger Sparkasse. Den Verkehrswert des Resthofs hatte ein Gutachter auf 804.000 Euro festgelegt. Einer größeren Öffentlichkeit war der Resthof seit 2016 als „Hof Mondsee“ bekannt geworden. Die Bewohner hatten sich der schamanischen Heilkunst verschrieben und sich auch auf öffentlichen Veranstaltungen, wie dem Festival für Gesundheit und Lebenskunst im Eutiner Schlossgarten, präsentiert. Der vom Amtsgericht eingesetzte Zwangsverwalter hatte beim ersten Versteigerungstermin allerdings erklärt, er habe den Pachtvertrag gekündigt.