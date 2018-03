Zweiter Anlauf für Neubau der Schwentine-Brücke im Oktober

von Bernd Schröder

23. März 2018, 15:58 Uhr

Die geplante Erneuerung der Straßenbrücke in der Hindenburgallee soll am 4. Oktober begonnen werden. Das ergibt sich aus der Planung, die Stephan Sievers, Technischer Leiter beim Netzcenter Plön des Versorgers „Schleswig-Holstein Netz AG“ (SH Netz) am Donnerstag im Planungsausschuss vorstellte. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von neun Monaten, in denen die Hindenburgallee vollständig gesperrt sein wird.

Der Brückenbau sollte bereits im vergangenen Jahr in Angriff genommen werden. Diese Pläne ließen sich bekanntlich nicht halten, weil SH Netz aus technischen Gründen mit dem Versuch scheiterte, die Versorgungsleitungen im Bett der Schwentine zu verlegen. Dies soll nun mit Hilfe einer Rohrbrücke geschehen, die ihren Schrecken für die Gemeinde mittlerweile verloren hat. „Die Rohrbrücke wird so in das Brückenbauwerk integriert, dass diese rein optisch wie eine einzige Brücke aussehen“, erläuterte Sievers. Zugleich werde die Rohrbrücke als Fußweg dienen, während der Radweg Teil der Straßenbrücke werden solle.

Für den Brückenbau über die Schwentine sind Vorarbeiten erforderlich, die im Frühjahr starten sollen. Los geht’s mit einer Erneuerung aller Leitungen in der Eutiner Straße zwischen Kreuzung und Parkdeck. Voraussichtlich im Mai und Juni wird es dabei zu einer Vollsperrung kommen. Anschließend baut der Zweckverband Ostholstein (ZVO) im Juli und August ein Pumpwerk

in der Hindenburgallee und SH Netz eine provisorische Rohrbrücke. Am Mittwoch, 11. Oktober, soll der Planungsausschuss die Rohrbrücken-Planung absegnen.