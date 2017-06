Zweimal Gold für Blockwettkämpfer

vergrößern 1 von 1 Foto: Ahnfeldt 1 von 1

Durch Bente Kropp und David Kojellis haben die U16-Blockwettkämpfer des TSV Grömitz zwei Titel bei den Landesmeisterschaften im Eiderstadion geholt. Zur Erfolgsbilanz der Leichtathleten des Kreises Ostholstein kamen noch Silber für Hanna Ehrich vom PSV Eutin sowie zwei Mal Bronze in der Mannschaftswertung durch die männliche Jugend des TSV Grömitz und die weibliche Jugend des PSV Eutin hinzu. Beide Einzelsieger verfehlten allerdings die Qualifikationsnorm für die deutschen Schülermeisterschaften knapp.

Je nach Talent und Neigung stehen drei unterschiedliche Blockwettkämpfe zur Wahl. Alle Athleten müssen jedoch 100-Meter-Lauf, 80-Meter-Hürdenlauf und Weitsprung absolvieren. Im Block Sprung kommen Hochsprung und Speerwerfen, im Block Lauf Ballwurf und 2000-Meter-Lauf und im Block Wurf Kugelstoßen und Diskuswerfen als vierte und fünfte Disziplin dazu.

Bente Kropp sammelte 2407 Punkte und verfehlte die DM-Norm um 68 Punkte. Trotzdem freute sich die Grömitzerin über ihre guten 13,51 Sekunden im 100-Meter-Lauf und 13,74 Sekunden im 80-Meter-Hürdenlauf. Einige Punkte ließ sie beim Weitsprung mit 4,82 Meter und im Kugelstoßen mit 9,75 Meter liegen. Vizemeisterin mit 2297 Punkten wurde Hanna Ehrich, mehr jedoch jubelte sie über ihre persönliche Bestleistung von 32,14 Meter im Diskuswerfen. Nach einem ersten Sicherheitswurf von 26 Metern steigerte sie sich mächtig. „Sie hat gute Fortschritte im Diskuswerfen gemacht“, zollte auch Landestrainerin Ines Ernst (Flensburg) der Eutinerin Lob. Weitere Platzierungen unter den besten Acht gingen an die beiden PSV-Mehrkämpferinnen Lisa Handt mit 2045 Punkten im Block Lauf der Klasse W14 und Laura Asbach im Block Sprung der W15 mit 2066 Punkten. Das PSV-Team mit Ehrich, Amelie Putzer und Asbach kam mit 6448 Zählern auf den Bronzerang. Im Block Wurf der Vierzehnjährigen belegte Isa Frank vom TSV Heiligenhafen mit 1859 Punkten den sechsten Rang.

Bei der männlichen Jugend hatte David Kojellis seine besten Ergebnisse im 100-Meter-Lauf in 12,49 Sekunden, im 80-Meter-Hürdenlauf in 11,87 Sekunden und im Diskuswerfen mit 34,51 Meter zu verzeichnen. Mit 2685 Punkten verteidigte er seinen Titel aus dem Vorjahr, allerdings waren 2775 Punkte zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften nötig. Im Block Sprung M15 kamen seine Klubkameraden Thilo Baasch mit 2486 Punkten auf den fünften und Jonas Kuczera mit 2477 Punkten auf den sechsten Platz. Mit 7646 Zählern gab es für das Trio Bronze mit der Mannschaft. Kjell Jokschat, der noch zur M13-Klasse zählt, wurde Vierter im Block Wurf der M14. Besonders mit 9,63 Meter im Kugelstoßen und 25,36 Meter im Diskuswerfen konnte das Talent zufrieden sein.

Bei den Titelkämpfen trug der SHLV auch sein Talentsichtungssportfest für die U14-Jugend aus. Finja Plath sorgte mit ihrem Sieg im Block Wurf der W13 mit ihrem Sieg für den dritten Erfolg der Grömitzer Jugendlichen. Sie zeigte besonders im Weitsprung mit 4,85 Meter und 60 Meter Hürdenlauf in 10,58 Sekunden ihr Talent. Mit 2286 Punkten gewann sie überlegen den Wettkampf, der allerdings nicht Teil der Landesmeisterschaften ist.

von Harald Klipp

erstellt am 20.Jun.2017 | 17:45 Uhr