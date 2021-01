Zwei weitere Todesfälle

von Achim Krauskopf

20. Januar 2021, 15:30 Uhr

Eutin/Plön | Einen Tag nachdem in Ostholstein 24 Stunden lang kein neuer Corona-Fall bekannt geworden war, kehrt die Routine zurück: 14 neue Infektionen meldete die Sprecherin des Kreises, Carina Leonhardt, gestern Mittag. Besonders bitter: Erneut ist ein Mensch gestorben. Dasselbe meldete Nicole Heyck für den Kreis Plön.

In Ostholstein hat sich die Zahl aller Corona-Fälle auf 1489 erhöht. Aktuell positiv sind 297, 15 weniger als am Vortag, die Zahl der Genesenen ist um 28 auf 1164 gewachsen. 19 Menschen sind in klinischer Behandlung, zwei mehr als am Dienstag. Die Zahl der Verstorbenen hat sich auf 29 erhöht. Aktuell in Quarantäne sind 324, am Vortag waren es 29 mehr.

Im Kreis Plön ist der 17. Mensch, der mit Covid-19 infiziert war, gestorben. Es handelt sich um einen betagten Mann, hieß es. Binnen 24 Stunden sind, wie weiter gemeldet wurde, acht neue Infektionen festgestellt worden, die Gesamtzahl im Kreis stieg auf 698. Aktuell positiv sind 77, vier mehr – die Zahl der Genesenen ist ebenfalls um vier auf 605 gestiegen. In klinischer Behandlung sind 23 Patienten, die Zahl hat sich um eine Person erhöht. Gewachsen ist auch die Gruppe der Personen in Quarantäne um 21 auf 196.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz, der Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner über sieben Tage, haben sich beide Kreise verbessert. Im Kreis Plön ist dieser Wert von 45,8 auf 39,6 gesunken. In der bundesweiten Liste aller Kreise und Städte des Robert-Koch-Institutes (RKI) ist Plön damit binnen eines Tages von Rang zwölf auf vier gestiegen. Ostholstein ist mit einem Wert von 59,3 (Vortag 61,3) zwar von 26 auf 31 gefallen, aber der Schwellenwert von 70 Neuinfektionen ist an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten worden. Daher hat der Kreis die daran geknüpften Beschränkungen, vor allem verschärfte Betretungsregeln für Schulen, wieder aufgehoben.