Zwei Timmendorfer Joker stechen

Spitzenreiter Strand 08 dreht das Oberligaspiel beim PSV Neumünster nach 0:2-Rückstand zum 4:2(0:1)-Sieg

von Harald Klipp

07. Oktober 2018, 22:20 Uhr

Der NTSV Strand 08 hat seine Tabellenführung in der Fußball-Oberliga mit einem 4:2(0:1)-Sieg beim PSV Neumünster ausgebaut. Allerdings haben die Timmendorfer den Erfolg teuer erkauft, denn mit Marcus Steinwarth, der Gelb-Rot sah, und Marcello Meyer nach einer Roten Karte sind gleich zwei wichtige Spieler für die nächste Begegnung am kommenden Sonntag gegen den TSB Flensburg – Anstoß ist um 15.30 Uhr – gesperrt.

Von Beginn an entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, die unter den ständigen Unterbrechungen litt. So ergaben sich im ersten Durchgang kaum zwingende Chancen. Eine der wenigen Gelegenheiten nutzte Hasan Mercan nach einem Fehler im Timmendorfer Aufbauspiel zur überraschenden Führung der Gastgeber (13.). Bei diesem Stand blieb es bis zur Halbzeitpause. Zur zweiten Halbzeit wurde Marcello Meyer, der eigentlich geschont werden sollte, eingewechselt. Nur eine Minute später traf er per Kopfball zum 1:1. Doch Neumünster antwortete mit einem Kopfball von Dustin Christophersen mit der erneuten Führung (58.). In der 76. Minute wechselte Gäste-Trainer Frank Salomon Ugur Dagli ein, der nur eine Minute später zum 2:2 traf. Wenig später sah Marcus Steinwarth nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl verstärkte Strand 08 den Druck und schaffte, wiederum durch Dagli, in der 86. Minute das 3:2 für die Gäste.

In der Nachspielzeit kassierte Meyer nach einer Grätsche an der Mittellinie die Rote Karte. Neumünster warf nun alles nach vorn. Auch PSV-Torhüter Joe Lewis Gabriel lief in die Timmendorfer Hälfte, was sich in der fünften Minute der Nachspielzeit rächte. Die Timmendorfer fingen einen Angriff ab, passten auf den freistehenden Abudullah Abou Rashed, der von der Mittellinie zum 4:2-Endstand ins leere Tor traf.

„Das war ein spannendes und von beiden Seiten sehr kampfbetontes Spiel, das für die Zuschauer sicherlich sehr unterhaltsam war. Am Ende haben wir verdient gewonnen“, sagte Salomon.