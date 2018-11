Zwei Termine der Hausfrauen

von Michael Kuhr

25. November 2018, 17:57 Uhr

Das Netzwerk Plön im Deutschen Hausfrauenbund hat zu einem lustigen Nachmittag mit den „Rappenschnuuten“ eingeladen. Die Veranstaltung findet am heutigen Dienstag, 27. November, ab 15 Uhr im Alten E-Werk auf dem Vierschillingsberg statt. Die Weihnachtsfeier findet am Donnerstag, 6. Dezember, ab 15 Uhr im Dana-Pflegeheim Fünf-Seen-Allee in Stadtheide statt. Anmeldungen für die Weihnachtsfeier nimmt Karin Wiedfeldt (Tel. 04522/ 60207) entgegen. Gäste sind willkommen.