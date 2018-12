Zwei ORV-Talente für Bundeskader nominiert

Marie Kraack und Svenja Hansen erringen in der Vielseitigkeit Plätze für Schleswig-Holstein

von Harald Klipp

08. Dezember 2018, 21:00 Uhr

Die Plätze im Kader sind seit jeher heiß umkämpft. Mit der ab diesem Jahr geltenden Neuregelung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sind die Plätze aber nochmals geringer geworden. Sie ist eine Folge der Leistungssportreform des DOSB, die alle Spitzensportverbände in Deutschland betrifft und löst die bisherige Kadereinteilung in A-, B- und C-Kader ab. Die neue Einteilung in Olympia-, Perspektiv- oder Nachwuchskader schärft jedoch das Profil der einzelnen Kaderstufen.

Für den Olympiakader der Vielseitigkeit hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung insgesamt neun Personen nominiert, darunter mit Sandra Auffahrt, Andreas Dibowski und Kai Rüder von der Insel Fehmarn auch drei bekannte Namen aus Schleswig-Holstein. Während die sechs Plätze des nachfolgenden Perspektivkader von Reitern anderer Bundesländer bestimmt werden, konnte sich der ORV Malente-Eutin über zwei Nominierungen aus den eigenen Reihen freuen.

So wurde Marie Kraack, dank ihrer überzeugenden Leistung bei den internationalen Vielseitigkeitsturnieren, als erste für den Nachwuchskader der unter 25-Jährigen (U25) Reiter benannt. Zusammen mit Claas Hermann Romeike und Anna Siemer gehören dem Kader drei Sportlerinnen und Sportler aus Schleswig-Holstein an. Insgesamt wurden sechs Athleten in diesen Kader aufgenommen. Marie Kraack und Havanna Club zeigten unter anderem im polnischen Strzegom eine herausragende Leistung während der Drei-Sterne-Vielseitigkeit und kamen als beste Deutsche in der Gesamtwertung auf den fünften Rang. Als zweites Talent in der Vielseitigkeit wurde für den ORV Svenja Hansen nominiert. Sie sicherte sich einen Platz im Nachwuchskader 2 der Reiter in den Altersklassen U16, U18 und U21. Der Nachwuchskader 2 löst den D/C-Kader ab

Der Vorstand des ORV Malente-Eutin beglückwünschte Marie Kraack und Svenja Hansen, bedankte sich für die erbrachten Leistungen in der vergangenen Saison und drückt die Daumen für das kommende Jahr.