Zwei neue Ehrenmitglieder im Immenhof-Museum

von Michael Kuhr

30. März 2018, 20:59 Uhr

Das Immenhonf-Museum in Bad Malente-Gremsmühlen hat zur Saisoneröffnung zwei neue Ehrenmitglieder: die Schauspielerinnen Constance Wetzel und Daniela Schwerdt. Sie nahmen am Kar-Feitag sichtlich stolz ihre Urkunden aus der Hand des Vorsitzenden Mario Würz entgegen.

Seit 2006 betreibt er das Immenhof-Museum in der Malenter Kampstraße 1. „Ich habe selbst immer wieder zu Weihnachten in der ARD die Filme ,Ferien auf dem Immenhof‘ gesehen und bin selbst mit Pferden groß geworden“, beschreibt Mario Würz seine Begeisterung. Der gebürtige Hesse lebt seit 1989 in Malente und ist, wie er sagt, allein wegen des Immenhofes in die Holsteinische Schweiz gezogen.

Da liegt die Frage nahe, ob Mario Würz mit seinem liebevoll aufgebauten Museum auch in das neue Luxus-Hotel zieht, das noch bis Mitte 2019 auf „seinem“ Immenhof hergerichtet wird. „Das wäre natürlich ideal“, sagte Würz mit glänzenden Augen. Aber man wisse noch nicht, ob es dafür Platz in dem neuen Hotel gibt. Dass es etwas wird, dafür drücken seit ein paar Tagen auch die neuen Ehrenmitglieder Constance Wetzel und Daniela Schwerdt ihre Daumen.

Die beiden Schauspielerinnen komplettieren jetzt die Riege von zusammen 32 Ehrenmitgliedern des Immenhof-Museums. Dem Museum selbst hören nach den Worten von Mario Würz noch einmal etwa 50 Mitglieder an.

Schon als Kind habe sie der Immenhof immer fasziniert und sei ein Stück Erinnerung an die eigene Kindheit, sagte Daniela Schwerdt. Die Schauspiel-Kollegen seien zu ihren Vorbildern geworden. Mit ihrer Ehrenmitgliedschaft wolle sie das Wirken von Mario Würz unterstützen und gleichzeitig die Leidenschaft transportieren, um die Geschichte des Immen-hofes am Leben zu halten.

Constance Wetzel gesteht ihre Leidenschaft zum Reitsport. Sie habe selbst zwei Pferde und würde auch gern mal hier ausreiten, wo schon die Island-Ponys „Dick“ und „Dolly“ unterwegs waren. Die Filme vom Immenhof hätten auch sie inspiriert, diese Märchenwelt aufrecht zu erhalten: „Ich hätte früher auch gern einen so schönen Knaben im Stall gehabt“, schmunzelt sie.

Das Immenhof-Museum ist noch bis 31. Oktober mittwochs, freitags, samstags und sonntags sowie feiertags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. 2017 freute sich Mario Würz über 1500 Besucher.