Geld für Feuerwehrhäuser : Zwei Millionen Euro für Ostholstein und Kreis Plön ud

Ins östliche Holstein fließen fast 22 Prozent von der Feuerwehrförderung des Landes

von Achim Krauskopf

18. Juli 2019, 16:49 Uhr

Eutin/Plön | Eine Förderung für Einrichtungen von Feuerwehren habe es in Schleswig-Holstein dieser Größenordnung noch nicht gegeben, betonte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) gestern bei der Pressekonferenz in Kiel, in der eine Ausschüttung von neun Millionen Euro für 73 Feuerwehrhäuser und sechs Kreiseinrichtungen für Feuerwehren bekannt gegeben wurde (siehe auch Seite 4).

Dieses Füllhorn verteilt sich nicht gleichmäßig im ganzen Land, sondern es gibt Kreise, die überproportional bedacht werden. Der Landtagsabgeordnete Tim Brockmann (CDU) stellt fest: „Aus dem neun Millionen Euro starken Sonderprogramm ,Feuerwehrhäuser‘ fließen stattliche 1,973 Millionen Euro in die Kreise Plön und Ostholstein. Dies ist ein unerwartet hoher Zuschuss des Landes für unsere Feuerwehren vor Ort und hilft, die Gerätehäuser in Stand zu setzen oder – wo geplant – an- oder neu zu bauen.“ Mit Blick auf das zur Verfügung stehende Gesamtvolumen mache der Anteil für Plön und Ostholstein fast 22 Prozent aus.

„Natürlich“, so Tim Brockmann weiter, „wäre es wünschenswert, noch mehr Geld

zur Verfügung zu stellen, aber wir machen in der Regierungskoalition alles, was im

Rahmen des Haushalts machbar und vertretbar ist – und das ist im Verhältnis zu

früheren Jahren schon eine ganze Menge.“

Die Liste der in Ostholstein und Plön geförderten Projekte ist insgesamt 14 Punkte lang. In Ostholstein gehören die Fahrzeughallen der Feuerwehren in Bad Malente-Gremsmühlen und in Kreuzfeld dazu. Im Nachbarkreis profitieren Grebin und Rathjensdorf von dem Förderprogramm.

Geplante Erweiterungen der Feuerwehrtechnischen Zentralen in beiden Kreisen stehen ebenfalls in der Zuschussliste: Ostholstein bekommt 300.000 Euro für die Erweiterung der FTZ in Lensahn, deren Kosten allerdings mit 5,6 Millionen Euro veranschlagt wird. Der Kreis Plön bekommt für die Erweiterung der FTZ in Preetz 150.000 Euro, das ist immerhin die Hälfte der kalkulierten Gesamtsumme.