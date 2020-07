Lensahn : Zwei Meter breite Gartenpforte gestohlen

Rätselhafter Diebstahl von einem Grundstück in Lensahn beschäftigt die Polizei.

von Alexander Steenbeck

31. Juli 2020, 12:25 Uhr

Lensahn | Unbekannte haben eine zwei Meter breite Gartenpforte gestohlen. Der Zaun mitsamt der Pforte bildeten den Abschluss eines Grundstückes zur Kantstraße und liegt an einem Fußweg zum Kurpark und Mühlenteich. Der Zeitpunkt des Diebstahls kann auf den Zeitraum vom 28. bis 30. Juli eingegrenzt werden. „Eine Absuche der näheren Umgebung mitsamt des Kurparks und des Mühlenteiches blieb ohne Erfolg“, so ein Polizeisprecher. Hinweise unter Tel. 04563/79 39 830 oder per E-Mail an lensahn.pst@polizei.landsh.de.